ДТЕК: У Києві та області продовжуються екстрені відключення світла

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У Києві та області станом на сьогодні, 24 грудня продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Графіки не працюють, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дефіцит електроенергії в Київській області становить близько 50%.

Додамо, раніше в YASNO заявили, що ситуація зі світлом у Києві стала кращою. Лівий берег столиці вже близький до графіків, але на правому березі ситуація трохи гірша.

При цьому мер Києва Віталій Кличко попередив, поки що неможливо говорити про повернення столиці до чітких графіків відключення світла, адже ситуація з енергопостачанням в місті дуже складна.