Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
Українські захисники за минулу добу знищили ще 480 окупантів та збили вісім ворожих БПЛА. Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ становлять 101430 військових вбитими, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 101430 (+480) осіб ліквідовано,
- танків - 3006 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 5994 (+8) од,
- артилерійських систем - 1988 (+4) од,
- РСЗВ - 418 (+4) од,
- засоби ППО - 212 (+0) од,
- літаків - 283 (+0) од,
- гелікоптерів - 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1706 (+8),
- крилаті ракети - 653 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4627 (+5) од,
- спеціальна техніка - 178 (+0).
Вказано, що найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, за даними Генштабу, через значні втрати окупаційна влада продовжує перепрофілювати лікарні Луганської області у військові госпіталі.
Також ми писали, що на тимчасово окупованих територіях росіяни тримають своїх поранених за ґратами, щоб ті не втікали.