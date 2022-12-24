У РФ допустили участь спільного з Білоруссю угруповання військ у війні

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Використання спільного російсько-білоруського угруповання військ у війні проти України можливе в разі "застосування військової сили, спрямованого проти будь-якої держави-учасниці" Союзного договору Білорусі та РФ, повідомляє Європейська правда.

Так в інтерв’ю російській пропагандистській агенції "РИА Новости" можливу участь угруповання у війні проти України прокоментував заступник міністра закордонних справ РФ Михаїл Галузін.

"Завдання спільного російсько-білоруського угруповання військ – за необхідності дати відсіч потенційному супротивнику в разі вторгнення на територію союзної нам Білорусі. При цьому постановка питання щодо можливості задіяння цього угруповання в ході спеціальної військової операції на Україні є некоректною" , – заявив він.

"Чинна військова доктрина Союзної держави передбачає, що застосування військової сили, спрямоване проти будь-якої держави-учасниці, розглядають як посягання на Союзну державу загалом. Ухвалення відповідних заходів у відповідь у такому разі залишається на розсуд політичного і військового керівництва Росії та Білорусі" , – додав представник МЗС РФ.

Нагадаємо, 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко зібрав термінову нараду силовиків, на якій оголосив про розгортання спільного білорусько-російського угруповання військ.

Згідно із заявами російської сторони, в Білорусі дислокуються дев’ять тисяч військових, танки, бойові машини піхоти та артилерія.

Під час зустрічі 19 грудня Лукашенко й президент Росії Владімір Путін домовилися продовжувати практику спільних військових навчань, займатися створенням нової військової техніки та вести підготовку екіпажів бойових літаків армії Білорусі.

За оцінками Інституту дослідження війни (ISW), Кремль створює умови для відновлення наступу з боку Білорусі, можливо, спрямованого на Київ, щонайменше з жовтня 2022 року. Аналітики ISW припускають, що Кремль може здійснювати інформаційну операцію, а можливо, насправді готується до наступу, який вони оцінюють як малоймовірний, але можливий.