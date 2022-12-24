Лукашенко вирушив із робочим візитом до Росії: що відомо

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив із робочим візитом до Російської Федерації, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє держінформагентство БелТА, підконтрольний Лукашенку Telegram-канал "Пул первого".

Згідно з анонсованою програмою візиту, в підмосковному Зоряному містечку Лукашенко на запрошення Путіна відвідає Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Ю. А. Гагаріна, де наразі проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі.

Повідомляється, що під час робочого візиту Лукашенко також візьме участь у неформальній зустрічі глав держав - учасниць СНД 26-27 грудня в Санкт-Петербурзі.

Лідери країн підіб'ють підсумки 2022 року, що минає, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найактуальніших для Співдружності сферах, зазначає БелТА.

Передісторія: