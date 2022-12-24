В Укренерго оцінили стан енергосистеми: де найскладніша ситуація

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Станом на суботу, 24 грудня в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит електроенергії, найскладніша ситуація наразі в Києві та Київській області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Укренерго в Telegram.

У компанії заявили, що працюють всі види генерації, але через обстріли та пошкодження обладнання припинила виробіток одна з електростанцій.

Також продовжують діяти певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками.

"У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень" , — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що найскладніша ситуація в Києві та Київській області, через наслідки атаки дронів 19 грудня, а також на сході та півдні - там Росія завдала нові артилерійські удари по прифронтовим районам, є пошкодження на об'єктах енергетичної інфраструктури.

В компанії заявили, що там, де це можливо, ремонтні роботи йдуть цілодобово.