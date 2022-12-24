Очільник ГУР: Пригожин з Суровікіним об'єднались проти Шойгу

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Командувач російськими військами в Україні генерал Сергєй Суровікін об'єднався з головою ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним в суперництві з міністром оборони РФ Сергєєм Шойгу, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю NYT.

Очільник української розвідки зазначив, що союз Пригожина та генерала Суровікіна призвів до передачі важкого озброєння з армії в частини "Вагнера", що розширило роль організації у війні.

За його словами, зараз найманці намагаються щосили захопити місто Бахмут, щоб відтіснити на задній план конкуруючих командирів регулярної російської армії. "Вагнер" узгоджує свої дії з армією, але є основною силою на Бахмутському фронті.

Буданов вважає, що політичні амбіції лідера російських найманців частково диктують стратегію російської сторони.

Говорячи про штурм Бахмута, очільник ГУР пояснив, що в діях найманців є лише ідеологічне та медійне питання.