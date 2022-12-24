Очільник ГУР: Пригожин з Суровікіним об'єднались проти Шойгу
Командувач російськими військами в Україні генерал Сергєй Суровікін об'єднався з головою ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним в суперництві з міністром оборони РФ Сергєєм Шойгу, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю NYT.
Очільник української розвідки зазначив, що союз Пригожина та генерала Суровікіна призвів до передачі важкого озброєння з армії в частини "Вагнера", що розширило роль організації у війні.
За його словами, зараз найманці намагаються щосили захопити місто Бахмут, щоб відтіснити на задній план конкуруючих командирів регулярної російської армії. "Вагнер" узгоджує свої дії з армією, але є основною силою на Бахмутському фронті.
Буданов вважає, що політичні амбіції лідера російських найманців частково диктують стратегію російської сторони.
Говорячи про штурм Бахмута, очільник ГУР пояснив, що в діях найманців є лише ідеологічне та медійне питання.
"От чому загони "Вагнера" так фанатично намагаються захопити це місто. Їм треба показати, що вони сила, і вони можуть те, що не змогла російська армія. Ми це ясно бачимо і розуміємо", — сказав Буданов, додавши, що Бахмут не вважається стратегічно важливим, але, взявши його, росіяни покращать свої позиції для подальшого наступу на Донбасі.