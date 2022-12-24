ДПСУ: На українсько-польському кордоні перестали пропускати вантажівки та автобуси

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

На українсько-польському кордоні тимчасово призупинено оформлення водіїв вантажівок та автобусів через великі черги, які виникли через збої в роботі системи "Шлях", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДПСУ.

"На жаль, через збої в роботі інформаційної системи "Шлях" збільшилися черги на кордоні з усіма сусідніми країнами... Тому оформлення водіїв вантажівок та автобусів на кордоні тимчасово не здійснюватиметься" , - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ наголосили, що фахівці Укртрансбезпеки вже працюють над вирішенням цієї проблеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до кінця року на кордоні України та Польщі планують відкрити новий пункт пропуску "Ніжанковичі – Мальховіце".