Посол США в Україні засудила обстріл окупантами центру Херсона

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк засудила масований обстріл російськими окупантами центру Херсона, унаслідок якого загинули щонайменше вісім людей, десятки дістали поранення, повідомляє Новое время.

Про це вона написала у Twitter.

"Сьогодні знову жорстока атака Росії на нещодавно звільнений Херсон. Мешканці міста і так сильно постраждали, коли російські війська, що відступали, відключили електроенергію й воду. За попередніми даними, багато загиблих і поранених. Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва" , — заявила Брінк.

У суботу зранку, 24 грудня, російські війська обстріляли центр Херсона з Градів, атакувавши людні місця. В обласній прокуратурі заявили про загибель щонайменше вісьмох людей, в Офісі президент кажуть про 58 поранених, 18 із яких у тяжкому стані.

Президент України Володимир Зеленський назвав удар росіян по Херсону терором та вбивством «заради залякування і задоволення». Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.