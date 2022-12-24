Міністр оборони: Литва надасть Україні військової допомоги на 40 млн євро

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Запланований на 2023 рік обсяг військової допомоги Україні з боку Литви становить біля 40 мільйонів євро, повідомляє Європейська правда.

Про це в інтерв’ю агенції ELTA розповів міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"На наступний рік допомога планується у розмірі близько 40 мільйонів євро. Одразу ж планується закупівля нового обладнання, аналогічного тому, що виробляється в Литві, виходячи з того, що потрібно українцям" , – розповів він.

Глава литовського Міноборони не захотів уточнювати, яке саме озброєння може бути передане Україні у майбутньому.

"Не буду заздалегідь анонсувати, але, можливо, щось подібне до того, що ми вже передали" , – сказав Анушаускас.

Він відмовився особисто оцінювати внесок Литви у допомогу, яка надається Україні, але зазначив, що українці вважають допомогу Вільнюса винятковою.

"Українці кажуть, що підтримка Литви була саме тією, яка була потрібна. І особливо в початковий період ми були першими, хто взагалі привіз допомогу, інших не було, і наша допомога була спрямована в Україну вже на другий день війни. Українці, починаючи від передачі ПЗРК Stinger і закінчуючи всією іншою підтримкою, сприймають підтримку Литви як виняткову, як психологічну, моральну і сильну підтримку України" , – вважає він.

За словами Анушаускаса, з початку повномасштабного вторгнення Литва вже надала Україні військової допомоги на 283 мільйони євро.

До неї входять і летальна (зенітні ракетні комплекси, легке піхотне озброєння, протитанкові засоби, міномети, кулемети, боєприпаси, бронетранспортери та гаубиці), й нелетальна допомога (безпілотники, засоби індивідуального захисту, прилади нічного бачення).

Напередодні повідомлялось, що в Литві перші механіки української армії завершили навчання з обслуговування самохідної гаубиці Panzerhaubitze 2000.