Буданов: Іран поки відмовляється передавати Росії балістичні ракети

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Росія розраховує поповнити свій арсенал іранськими балістичними ракетами, але Тегеран поки відмовляється їх постачати, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times.

За його словами, в обмін на ракети РФ пропонує Ірану наукові ноу-хау для військової промисловості. Буданов назвав це лише початком.

"Іран не поспішає це робити зі зрозумілих причин, тому що як тільки Росія запустить перші ракети, санкційний тиск на Іран посилиться" , — заявив Буданов.

Згідно з укладеним влітку контрактом, Москва придбала в Тегерана 1700 дронів-камікадзе Шахед — їх поставляють траншами. Станом на 23 грудня Росія випустила близько 540 таких безпілотників, завдаючи тактичних ударів уздовж лінії фронту, по електростанціях, опорах ліній електропередач і електричних підстанціях, розповів глава ГУР. Їхнє виробництво коштує близько $7000 за одиницю, хоча скільки насправді Росія заплатила Ірану за цю зброю, незрозуміло.﻿

Раніше в командуванні Повітряних сил казали, що Україна не має на озброєнні ППО, здатні знищувати іранські балістичні ракети, представники влади називали можливі постачання додатковим викликом для ЗСУ.

Іран послідовно заперечує, що має стосунок до постачання дронів-камікадзе Росії, яка використовує їх для терору мирних жителів і знищення енергетичної інфраструктури України. Після виступу президента Володимира Зеленського в Конгресі США, де він заявив, що Росія знайшла спільника у своїй політиці геноциду — Іран — Тегеран почав йому погрожувати.