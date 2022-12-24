Міноборони: Фінляндія схвалила 11-й пакет військової допомоги Україні
Фінляндія поставить Україні 11-й пакет військової техніки вартістю 28,8 мільйона євро, повідомляє Новое время.
Про це у суботу, 24 грудня, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України.
Крім того, Сили оборони Фінляндії продовжуватимуть брати участь у навчальній підтримці Збройних сил України у Великій Британії до кінця 2023 року.
"У серпні Фінляндія направила близько 20 інструкторів на навчальну операцію під керівництвом Великої Британії, метою якої є підготовка військовослужбовців ЗСУ. Велика Британія звернулася за підтримкою у свої країни-партнери для реалізації навчань", — йдеться в повідомленні.
За даними українського оборонного відомства, сукупна вартість всієї поставленої Фінляндією Україні військової техніки становить вже 189, 2 млн євро.