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Міноборони: Фінляндія схвалила 11-й пакет військової допомоги Україні

Міноборони: Фінляндія схвалила 11-й пакет військової допомоги Україні

Фінляндія поставить Україні 11-й пакет військової техніки вартістю 28,8 мільйона євро, повідомляє Новое время.

Про це у суботу, 24 грудня, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України.

Крім того, Сили оборони Фінляндії продовжуватимуть брати участь у навчальній підтримці Збройних сил України у Великій Британії до кінця 2023 року.

"У серпні Фінляндія направила близько 20 інструкторів на навчальну операцію під керівництвом Великої Британії, метою якої є підготовка військовослужбовців ЗСУ. Велика Британія звернулася за підтримкою у свої країни-партнери для реалізації навчань", — йдеться в повідомленні.

За даними українського оборонного відомства, сукупна вартість всієї поставленої Фінляндією Україні військової техніки становить вже 189, 2 млн євро.

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