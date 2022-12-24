Міноборони: Фінляндія схвалила 11-й пакет військової допомоги Україні

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Фінляндія поставить Україні 11-й пакет військової техніки вартістю 28,8 мільйона євро, повідомляє Новое время.

Про це у суботу, 24 грудня, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України.

Крім того, Сили оборони Фінляндії продовжуватимуть брати участь у навчальній підтримці Збройних сил України у Великій Британії до кінця 2023 року.

"У серпні Фінляндія направила близько 20 інструкторів на навчальну операцію під керівництвом Великої Британії, метою якої є підготовка військовослужбовців ЗСУ. Велика Британія звернулася за підтримкою у свої країни-партнери для реалізації навчань" , — йдеться в повідомленні.

За даними українського оборонного відомства, сукупна вартість всієї поставленої Фінляндією Україні військової техніки становить вже 189, 2 млн євро.