Резніков: РФ щодня порушує Конвенцію про закони та звичаї війни

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що постійними обстрілами житлових будинків в Україні росіяни щодня порушують вимоги Конвенції про закони і звичаї сухопутної війни, повідомляє Новое время.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Росіяни щодня обстрілюють житлові будинки в Україні. Конвенція про закони та звичаї сухопутної війни забороняє напади чи бомбардування незахищених міст, сіл, будинків або будівель. Але окупантам байдуже" , — написав Резніков.

Конвенція про закони і звичаї сухопутної війни прийнята в 1907 році на міжнародній конференції в Гаазі й прямо забороняє атакувати або обстрілювати незахищені міста, селища, будинки й будівлі. росія ратифікувала й приєдналась до цієї Конвенції у 1909 році.

russians are shelling ???????? residential buildings on a daily basis. The Convention respecting the Laws and Customs of War on Land prohibits the attack or bombardment of towns, villages, dwellings, or buildings which are undefended. But the occupiers don’t care.#tribunal4russia

4/13 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 24, 2022

Російські війська у суботу зранку, 24 грудня, здійснили масований обстріл центру Херсона з Градів. Кількість загиблих зросла до восьми, в Офісі президента кажуть про 58 поранених, 18 з яких у тяжкому стані.