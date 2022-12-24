Резніков: РФ щодня порушує Конвенцію про закони та звичаї війни
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що постійними обстрілами житлових будинків в Україні росіяни щодня порушують вимоги Конвенції про закони і звичаї сухопутної війни, повідомляє Новое время.
Про це він написав у своєму Twitter.
"Росіяни щодня обстрілюють житлові будинки в Україні. Конвенція про закони та звичаї сухопутної війни забороняє напади чи бомбардування незахищених міст, сіл, будинків або будівель. Але окупантам байдуже", — написав Резніков.
Конвенція про закони і звичаї сухопутної війни прийнята в 1907 році на міжнародній конференції в Гаазі й прямо забороняє атакувати або обстрілювати незахищені міста, селища, будинки й будівлі. росія ратифікувала й приєдналась до цієї Конвенції у 1909 році.
Російські війська у суботу зранку, 24 грудня, здійснили масований обстріл центру Херсона з Градів. Кількість загиблих зросла до восьми, в Офісі президента кажуть про 58 поранених, 18 з яких у тяжкому стані.