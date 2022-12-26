У новорічну ніч діятиме комендантська година

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У новорічну ніч діятимуть вимоги комендантської години, а поліція працюватиме у посиленому режимі, повідомляє Українська правда.

"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години", – повідомив прес-секретар голови Національної поліції Мар'яна Рева в ефірі спільного телемарафону.

Рева також повідомила, що в ніч із 31 грудня на 1 січня для охорони громадського порядку залучатимуться не лише поліцейські, а й бійці Національної гвардії.

Правоохоронці перевірятимуть документи у людей, а також доставлятимуть їх за необхідності до відділень поліції для встановлення чи перевірки особи.