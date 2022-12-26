Ситуація на фронті на ранок 26 грудня: інформація Генштабу

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Протягом доби 25 грудня російські війська завдали 1 авіаційного та 5 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Майданчик, Невське та Краснопопівка Луганської області та Веселе, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Додяне, Красно .

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ситуація залишається без істотних змін, ворог зберігає військову присутність уздовж державного кордону, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворожі обстріли зафіксовано у районах населених пунктів Вінторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрелеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Ольховатка, Чавунівка, Новомлинськ та Кам'янка Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневої поразки районами понад 25 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Кислівка, Котлярівка та Берестове на Харківщині; Стельмахівка, Майданчик, Діброва та Краснопопівка Луганської області та Ямполівка та Торське у Донецькій області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв позиції українських військ у районах понад 20 населених пунктів. Зокрема, це — Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Досвідчене, Озарянівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстрілу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстріляно райони понад 25 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки та Чарівне Запорізької області та Нікополь – Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега Дніпро. Постраждала громадянська інфраструктура населених пунктів Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове та Величезне Херсонської області та Херсон.

У Генштабі додали, що окупанти продовжують зазнавати втрат.

"Так, у місті Старобільськ Луганської області, до обладнаного окупантами військового госпіталю, за останній час доставлено близько 50 тяжко поранених військовослужбовців ворога. У місті Горлівка Донецької області, через брак донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов'язали здавати кров згідно зі складеним графіком" , - Зазначили у відомстві.

Крім того, авіація Сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та ЗНР окупантів. Українські ракетники та артилеристи вразили 9 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили та 2 інші важливі об'єкти противника.