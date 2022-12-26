У Сербії зійшов з рейок потяг із цистернами аміаку

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

На сході Сербії в неділю зійшов з рейок товарний поїзд, що перевозив аміак, внаслідок чого постраждали десятки людей і було перекрито головну міжнародну автомагістраль, повідомляє Українська правда.

У місті Пірот було оголошено надзвичайний стан, а влада попросила мешканців не залишати свої будинки. Десятки людей було госпіталізовано.

За даними сербського порталу РТС, із симптомами отруєння аміаком госпіталізовано понад 50 осіб. Також повідомляється, що одна людина померла, але невідомо, чи це пов'язано з отруєнням.

Повідомляється, що в результаті аварії група з 20 цистерн зійшла з рейок, принаймні одна з них упала в русло річки Нішава, що викликало бурхливу реакцію аміаку при контакті з водою.

Через обмежену видимість, викликану витіканням, кілька автомобілів розбилися на головній автомагістралі, що веде до Болгарії, в період жвавого руху через різдвяні свята.

Поліція перекрила шосе та перенаправила рух на місцеві дороги. Причина сходу поїзда з рейок наразі невідома.