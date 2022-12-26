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Генштаб: ЗСУ за добу знищили близько 550 солдатів РФ

Генштаб: ЗСУ за добу знищили близько 550 солдатів РФ
Фото: Flickr

За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України досягли 102 600 солдатів, 3 016 танків і 6 017 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.12 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 102 600 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків - 3016 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 6 017 (+7) од.,
  • артилерійських систем – 1 996 (+5) од.,
  • РСЗВ – 418 (+0) од.,
  • засобів ППО – 212 (+0) од.,
  • літаків – 283 (+0) од.,
  • вертольотів – 267 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+1) од.,
  • крилатих ракет - 653 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 647 (+12) од.,
  • спеціальної техніки – 178 (+0) од.

Найбільші втрати противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

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