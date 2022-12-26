У російському Енгельсі повідомляють про вибухи, є постраждалі

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У російському місті Енгельс Саратовської області в районі військового аеродрому було оголошено повітряну тривогу і пролунали вибухи, повідомляє Українська правда.

Губернатор Саратівської області РФ Роман Бусаргін після вибухів в Енгельсі написав, що "загрози для мешканців абсолютно немає" та "об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали".



Водночас, видання Baza повідомляє, що площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів.

За попередніми даними, загинули 3 особи. Ще четверо було госпіталізовано.

Міноборони РФ повідомило, що ППО збила український безпілотник під час підльоту до аеродрому "Енгельс" і підтвердила загибель трьох військових.