Ситуація в регіонах: Ворог обстріляв 5 областей

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

За даними ОВА, 25 грудня окупанти обстріляли 5 областей України, ворог продовжує атакувати на Луганщині і зазнавати втрат на цьому напрямку, повідомляє Українська правда.

На Сумщині минулої доби – одна міна по Середино-Будській громаді, ввечері – ще 4. Люди не постраждали.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоандріївка, Верхня Терса, Степове, Гуляйполе, Чарівне, Дорожнянка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Щербаки, Полтавка, Малинівка, Білогір'я, Малі Щербаки, Плавні, Кам'янське. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

На Харківщині минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів ворога зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка.

Також окупанти продовжують інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку. Ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Берестове та ін.

У Куп’янському районі в смт Дворічна через ворожі обстріли було пошкоджено будинок, а також сталася пожежа на території господарчих споруд на площі 250 кв. м. Обійшлося без постраждалих.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанську госпіталізована 72-річна жінка, яка напередодні отримала осколкове поранення.

На Луганщині ЗСУ відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Невського і Червонопопівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах Стельмахівки, Площанки, Діброви і Червонопопівки. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується. Росіяни продовжують зазнавати значних втрат на Луганщині.

Донеччина: вночі – обстріли Часовоярської та Мар'їнської громад, а також селищ Яковлівка, Бахмутське, Роздолівка Соледарської громади.

Постійні обстріли Бахмута та Авдіївки. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

У неділю вдень – ракетний удар по Краматорську; 3 ракети влучили у промислове підприємство, зруйновані цехи; постраждалих немає. За добу по області 2 поранених цивільних.

Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, російські окупанти продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах вздовж правого берега річки Дніпро. Систематичних мінометних обстрілів зазнає місто Берислав. Також від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське. Детальна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів уточнюється.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині.