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Німці не вірять у швидке завершення війни і підтримують переговори Києва з РФ - опитування

Німці не вірять у швидке завершення війни і підтримують переговори Києва з РФ - опитування
Фото: Flickr

Більшість жителів Німеччини (57%) не вірять у завершення війни Росії проти України у 2023 році. Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки YouGov, повідомляє Європейська правда.

27% респондентів очікують закінчення війни протягом наступного року, а 19% не змогли відповісти.

При цьому 55% опитаних виступають за негайний діалог Києва та Москви, проте 27% вважають, що час для переговорів про мир ще не настав.

Половина респондентів переконані, що Україна після війни має повернути собі всі території, захоплені РФ із 2014 року.

Водночас 29% вважають, що анексований Росією Крим має бути під контролем Москви, ще 9% поділяють подібну точку зору щодо українських територій, захоплених у 2022 році.

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