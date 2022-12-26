Німці не вірять у швидке завершення війни і підтримують переговори Києва з РФ - опитування

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Більшість жителів Німеччини (57%) не вірять у завершення війни Росії проти України у 2023 році. Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки YouGov, повідомляє Європейська правда.

27% респондентів очікують закінчення війни протягом наступного року, а 19% не змогли відповісти.

При цьому 55% опитаних виступають за негайний діалог Києва та Москви, проте 27% вважають, що час для переговорів про мир ще не настав.

Половина респондентів переконані, що Україна після війни має повернути собі всі території, захоплені РФ із 2014 року.

Водночас 29% вважають, що анексований Росією Крим має бути під контролем Москви, ще 9% поділяють подібну точку зору щодо українських територій, захоплених у 2022 році.