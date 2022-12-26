Німці не вірять у швидке завершення війни і підтримують переговори Києва з РФ - опитування
Більшість жителів Німеччини (57%) не вірять у завершення війни Росії проти України у 2023 році. Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки YouGov, повідомляє Європейська правда.
27% респондентів очікують закінчення війни протягом наступного року, а 19% не змогли відповісти.
При цьому 55% опитаних виступають за негайний діалог Києва та Москви, проте 27% вважають, що час для переговорів про мир ще не настав.
Половина респондентів переконані, що Україна після війни має повернути собі всі території, захоплені РФ із 2014 року.
Водночас 29% вважають, що анексований Росією Крим має бути під контролем Москви, ще 9% поділяють подібну точку зору щодо українських територій, захоплених у 2022 році.