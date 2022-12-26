Тривожність росіян через війну в Україні зросла у 2 рази – дослідження

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Основним джерелом тривожності росіян у 2022 році, порівняно з минулим роком, стала війна в Україні, свідчать результати дослідження компанії розвитку громадських зв’язків (КРГЗ), повідомляє Українська правда.

"Згідно з результатами дослідження, основним джерелом тривожності росіян у році, що минає, стала СВО (війна Росії в Україні, - ред.), а також пов'язані з нею теми: ескалація конфлікту із Заходом і можливе застосування ядерної зброї, диверсії та можливе перенесення бойових дій на територію "старих" регіонів Росії, часткова мобілізація" , - йдеться в результатах дослідження.

В дослідженні зазначається, що згідно з аналізом повідомлень у ЗМІ та соціальних мережах, загальний рівень тривожності росіян перевищив торішній удвічі.

Але якщо у 2021 році страхи росіян здебільшого провокувала пандемія коронавірусу, то цього року Covid-19 уже ніхто не згадував, а головним джерелом тривог стала війна Росії.

Загалом тривожність через війну увійшла до лідируючої трійки страхів громадян РФ у 83 із 85 регіонів країни. У 70 регіонах вона посіла перше місце. Друге місце за частотою присутності посідає інфляція, яка трапляється в лідируючій трійці 71 регіону. На третьому місці - часткова мобілізація: її можна знайти в топ-3 половини суб'єктів.