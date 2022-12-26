FT: Суровікін зменшив шанси ЗСУ на контрнаступ узимку, але прорив можливий
Видання Financial Times стверджує, що командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін наказав військовим РФ відступити з окупованого Херсона, щоб у тому числі зменшити вірогідність успішного контраступу ЗСУ узимку. Однак прорив можливий, повідомляє Українська правда.
FT повідомляє, що Суровікін посилив фронт новобранцями чисельністю близько 300 тисяч солдатів, а також організував "успішний відступ" з Херсона.
"Ці сильніші оборонні позиції зменшують шанси на успіх українського зимового контрнаступу, який переріже сухопутний міст, що проходить уздовж узбережжя Азовського моря і з'єднує Росію з Кримом, хоча прорив все ще розглядається західними військовими аналітиками як можливий", - йдеться в матеріалі видання.
Крім того, FT, посилаючись на західного радника з питань оборони, повідомляє, що бойовий дух і рішучість українських захисників все ще незрівнянно вищі, ніж у росіян. Водночас українські військові зазнають високим втрат, а деякі підрозділи "страждають від сильної втоми, і їм потрібно більше зброї та боєприпасів".
FT також наводить слова колишнього бригадного генерала британської армії Бена Баррі, що російські танки, безпілотники та велика кількість людей "нічого не варті, якщо розвідка, керівництво – неадекватні".