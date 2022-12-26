FT: Суровікін зменшив шанси ЗСУ на контрнаступ узимку, але прорив можливий

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Видання Financial Times стверджує, що командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін наказав військовим РФ відступити з окупованого Херсона, щоб у тому числі зменшити вірогідність успішного контраступу ЗСУ узимку. Однак прорив можливий, повідомляє Українська правда.

FT повідомляє, що Суровікін посилив фронт новобранцями чисельністю близько 300 тисяч солдатів, а також організував "успішний відступ" з Херсона.

"Ці сильніші оборонні позиції зменшують шанси на успіх українського зимового контрнаступу, який переріже сухопутний міст, що проходить уздовж узбережжя Азовського моря і з'єднує Росію з Кримом, хоча прорив все ще розглядається західними військовими аналітиками як можливий" , - йдеться в матеріалі видання.

Крім того, FT, посилаючись на західного радника з питань оборони, повідомляє, що бойовий дух і рішучість українських захисників все ще незрівнянно вищі, ніж у росіян. Водночас українські військові зазнають високим втрат, а деякі підрозділи "страждають від сильної втоми, і їм потрібно більше зброї та боєприпасів".

FT також наводить слова колишнього бригадного генерала британської армії Бена Баррі, що російські танки, безпілотники та велика кількість людей "нічого не варті, якщо розвідка, керівництво – неадекватні".