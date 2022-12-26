Укренерго: В енергосистемі все ще дефіцит потужності, у регіонах – аварійні відключення

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Дефіцит потужності в енергосистемі станом на 26 гружня залишається суттєвим. Через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення у Києві та 5 областях. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Станом на 26 грудня дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим.

Також наявні обмеження у системі передачі електроенергії внаслідок значних пошкоджень магістральних мереж масованими атаками росіян. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання" , - йдеться у заяві.

У держкомпанії підкреслили, що через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у м. Києві.

На об’єктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок вже дев'яти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи, додали в "Укренерго".

"Через масштабність та складність пошкоджень відновлення обладнання та функціонування низки ключових об’єктів вимагає значного часу.

"Укренерго", генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням в країні" , - йдеться у заяві.

"Водночас ми розуміємо наміри ворога і ризики повторних атак на електромережі та електростанції. Маємо бути готовими до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує.