ГУР: Ані Китай, ані Іран не надали Росії жодних ракет
Керівник Генерального управління розвідки України Кирило Буданов під час інтерв'ю для порталу LIGA.net заявив, що Іран і Китай не передавали Росії ракет, що запитуються.
"Всі працюють над тим, щоб цього не сталося. І сам Іран зрозумів, що так просто передати це Росії – це не сприймається світом. Навіть тим світом, з яким вони звикли нормально спілкуватись.
Крім "мопедів" Shahed-136 та Shahed-131. Був великий Mohajer-6, схожий на Bayraktar за тактико-технічними характеристиками. Вони намагаються купити у них боєприпаси та хочуть, щоб іранці продали балістичні ракети. Однак жодної ракети Іран так і не передав", – зазначив Буданов.
Глава ГУР наголосив, що питання передачі Іраном ракет Росії залишається відкритим. Він також додав, що Китай жодного озброєння також не передав.
"І не передасть, наскільки ми розуміємо", – резюмував Буданов.