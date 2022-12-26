ГУР: Ані Китай, ані Іран не надали Росії жодних ракет

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Керівник Генерального управління розвідки України Кирило Буданов під час інтерв'ю для порталу LIGA.net заявив, що Іран і Китай не передавали Росії ракет, що запитуються.

"Всі працюють над тим, щоб цього не сталося. І сам Іран зрозумів, що так просто передати це Росії – це не сприймається світом. Навіть тим світом, з яким вони звикли нормально спілкуватись.

Крім "мопедів" Shahed-136 та Shahed-131. Був великий Mohajer-6, схожий на Bayraktar за тактико-технічними характеристиками. Вони намагаються купити у них боєприпаси та хочуть, щоб іранці продали балістичні ракети. Однак жодної ракети Іран так і не передав" , – зазначив Буданов.

Глава ГУР наголосив, що питання передачі Іраном ракет Росії залишається відкритим. Він також додав, що Китай жодного озброєння також не передав.