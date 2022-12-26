Україна ініціює виключення Росії з Ради безпеки ООН: заява МЗС

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Україна ініціює комплексний процес, спрямований на виключення Російської Федерації з Ради безпеки ООН та загалом з Організації Об'єднаних Націй, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява МЗС України.

Українська сторона зазначає, що з урахуванням російського повномасштабного вторгнення та агресивної політики Москви це лише питання часу, коли дії Росії дискредитують та зруйнують всю систему ООН.

Саме тому питання долі Росії в ООН має вирішуватись у загальному контексті її відповідальності за грубі порушення норм та принципів міжнародного права. А також за військові злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні.

"Україна закликає держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Ради безпеки ООН та виключити його з ООН загалом" , - йдеться у заяві.

МЗС зазначає, що виключення Росії з Ради безпеки ООН не спричинить анулювання чи перегляду його резолюцій. На думку української сторони, Москва незаконно посідає місце в організації, оскільки її легітимність як наступника СРСР викликає питання. Тому вона має пройти міжнародно-правовий шлях вступу до ООН, як та інші країни. Зокрема, довести свою миролюбність, вимога про яку міститься у п. 1 ст. 4 Статуту ООН.

У зв'язку з цим Україна ініціює комплексний процес, спрямований на виключення країни-агресора з ООН та Ради безпеки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Facebook наголосив, що Україна більше не мовчатиме.

"Сьогодні ми розпочали боротьбу за позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки ООН. Ця боротьба не буде простою. Їй протидіятимуть, і не тільки Росія. Але ми не миритимемося з брехнею та фальсифікацією. Завдання можуть бути складними, але для нас не буває ніяких неможливих завдань" , - наголосив він.

Нагадаємо, раніше минулого тижня президент Європейської ради Шарль Мішель виступив за розробку механізму припинення членства Росії у Раді безпеки ООН через масові порушення міжнародного права.

До цього в Конгресі США ініціювали резолюцію про виключення Росії і Ради безпеки ООН.