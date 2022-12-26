Forbes: Путін хоче знищити Patriot в Україні іранськими ракетами

За даними видання Forbes, президент РФ Володимир Путін, можливо, дасть наказ знищити ЗРК MIM-104 Patriot, який США пообіцяли передати Україні за допомогою іранських ракет та дронів-камікадзе, повідомляє Дзеркало тижня.

У матеріалі йдеться, що спроба знищити передану Вашингтоном систему ППО матиме для Путіна передусім пропагандистську мету. Раніше глава Кремля вже заявив, що ці системи є застарілими і Росія зможе впоратися з ними.

"Якщо український Patriot буде розміщений у Києві, що цілком можливо, Росія може запустити безпрецедентну кількість "Шахедів" (безпілотників-камікадзе, – ред.) у роєвих атаках, спрямованих проти його радара, та обстріляти район балістичними ракетами малої дальності, щоб гарантувати знищення цієї батареї" , - йдеться у статті.

Журналісти звертають увагу на те, що від початку війни Україна показала себе дуже майстерною у маневруванні систем ППО, щоб уникнути знищення. Аналогічним чином використовувалися системи HIMARS, які завдавали збитків по російським цілям і ухилялися від вогню у відповідь завдяки своїй здатності "стріляти і тікати". У ЗРК Patriot такої здатності немає, вона розміщується в певному місці і для її переміщення та налаштування всіх компонентів може знадобитися до 90 осіб, пишуть журналісти.

На думку авторів матеріалу, Вашингтон ніколи не припускав, що постачання Patriot змінить правила гри у війни. Журналісти вважають, що вона скоріше символізує незмінну рішучість США підтримувати Україну.