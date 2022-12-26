У ЗСУ пояснили плани РФ передати Ірану винищувачі в обмін на дрони

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Росія може передати Ірану винищувачі Су-35 в обмін на дрони-камікадзе, які є більш ефективними для ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, повідомляє Новое время.

Про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Росія має достатньо літаків, але вже давно не залітає в повітряний простір України.

"Літаків, на жаль, у Росії достатньо. Саме тактичної авіації, що розташована на українських кордонах, на різних підступах. Зрозуміло, що не на самих кордонах, а на заглибленій території. Це і Білорусь, і окупований Крим, і територія РФ. Власне, Росія є виробником цих літаків і потребує кількісного збільшення саме дронів, дронів-камікадзе, щоб саме цією технікою, яка коштує мало, але дошкуляє нам, продовжувати бити по критичній інфраструктурі" , — пояснив Ігнат.

Він додав, що зараз російська авіація працює тільки на лінії зіткнення, роблячи ставку на дрони.

"Їхня авіація працює тільки на лінії зіткнення. Тому вони хочуть малою кров'ю обійтися та замовити ще більше Шахедів, які можна ночами застосовувати проти об'єктів критичної інфраструктури України. Іран зрозуміло зацікавлений у збільшенні бойового потенціалу. І ті дві ескадрильї Су-35 Іран хоче посилитися цими літаками», — сказав представник ЗСУ.

Ігнат також нагадав, що українські військові збили не одного такого винищувача в різні періоди повномасштабного вторгнення.

"Що це дасть Ірану, напевно, експерти прокоментують" , - резюмував він.

Напередодні ізраїльський 12 канал із посиланням на представників західної розвідки повідомив, що Іран може отримати від РФ до 24 літаків, які спочатку призначалися до Єгипту і постачання яких зірвали США. За даними розвідки, іранські пілоти вже розпочали тренування на цих літаках.

Президент Володимир Зеленський 19 грудня повідомив, що Росія отримала від Ірану нову партію ударних безпілотників Shahed. За його словами, Тегеран передав окупантам ще 250 дронів.

З початку жовтня Росія перейшла до тактики масованих ракетних ударів по Україні, а також почала атакувати міста дронами-камікадзе іранського виробництва. Ворожі снаряди та безпілотники влучають по об'єктах критичної інфраструктури, а також руйнують цивільну інфраструктуру.

Українська ППО збиває більшість ракет та дронів російських окупантів.