Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Індії Моді

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У понеділок, 26 грудня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Індії Нарендрою Моді, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні глави держави у Twitter.

Зеленський заявив, що побажав результативного головування у G20.

"Саме на цьому майданчику я оголосив про формулу миру й тепер розраховую на участь Індії в її реалізації" , — зазначив він.

Глава держави також подякував за гуманітарну допомогу та підтримку в ООН.

9 грудня агентство Bloomberg повідомило, що Моді у 2022 році Моді не проводитиме щорічний особистий саміт із російським диктатором Володимиром Путіним після його ядерних погроз Україні.

16 грудня Моді провів телефонну розмову з Путіним, під час якої закликав «до діалогу та дипломатії» як єдиного способу закінчити війну.