РосЗМІ: Росія оголосила у розшук журналіста Bellingcat Христо Грозєва
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук журналіста-розслідувача проекту Bellingcat Христо Грозєва, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє видання ТАСС.
У базі даних МВС РФ не зазначено, за якою саме статтею КК розшукується Грозєв.
Проте, як повідомляє "Медуза", журналіста звинувачують у поширенні "фейків про російську армію".
Крім того, у липні стало відомо, що ФСБ звинуватила Грозєва у допомозі українській розвідці, яка нібито планувала викрасти російський військовий літак.
Нагадаємо, раніше Христо Грозєв заявляв, що президент РФ Володимир Путін провів "чистку" ФСБ після провалу в Україні. Він розповів, що під неї потрапили щонайменше 150 офіцерів 5-ї служби, котрі займалися "українським питанням".