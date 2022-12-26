РосЗМІ: Росія оголосила у розшук журналіста Bellingcat Христо Грозєва

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук журналіста-розслідувача проекту Bellingcat Христо Грозєва, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє видання ТАСС.

У базі даних МВС РФ не зазначено, за якою саме статтею КК розшукується Грозєв.

Проте, як повідомляє "Медуза", журналіста звинувачують у поширенні "фейків про російську армію".

Крім того, у липні стало відомо, що ФСБ звинуватила Грозєва у допомозі українській розвідці, яка нібито планувала викрасти російський військовий літак.

Нагадаємо, раніше Христо Грозєв заявляв, що президент РФ Володимир Путін провів "чистку" ФСБ після провалу в Україні. Він розповів, що під неї потрапили щонайменше 150 офіцерів 5-ї служби, котрі займалися "українським питанням".