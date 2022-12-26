Президент Чехії: тиск вільного світу змусить Росію піти з України

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Президент Чехії Мілош Земан у своєму зверненні з нагоди Різдва, оприлюдненому в понеділок, підтримав допомогу Україні в її війні з Росією, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє ČTK.

Земан назвав російське вторгнення в Україну найважливішою подією року. Він підкреслив, що завжди був прихильником коректних економічних відносин з Росією, головним чином через постачання відносно дешевих енергоресурсів.

"Але є ситуації, коли економічні інтереси повинні поступатися інтересам безпеки" , – зазначив чеський президент.

За словами Земана, нинішні події в Україні загрожують глобальній безпеці, зокрема й безпеці Чехії.

"Саме тому я повністю підтримую допомогу Чеської Республіки Україні, яка бореться, і вірю, що тиск вільних країн рано чи пізно змусить Росію покинути територію України" , – додав він.

У майже 17-хвилинному зверненні Мілош Земан уперше публічно висловив оцінку подіям 2022 року. Більшість часу він підсумовував свою політичну кар’єру, яку планує завершити після того, як у березні 2023-го піде з посади президента Чехії.

Нагадаємо, що Земан до повномасштабного вторгнення РФ в Україну вважався проросійським політиком, та відтоді послідовно критикував російську агресію.

Як відомо, в січні 2023 року в Чехії відбудуться вибори президента країни. За останніми даними, лідирують колишній військовий Петр Павел, який може отримати 28% голосів, та економістка Дануше Нерудова (27,5%).