"Укренерго" попередило про новий фейк про аварійні відключення світла

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Національна енергетична компанія "Укренерго" попереджає про поширення фейку про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку компанії, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією" , – йдеться у повідомленні.

У регуляторі нагадали, що аварійні відключення є вимушеним кроком, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі.

"Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему" , – пояснили в компанії.

У компанії наголосили, що Укренерго має лише одну офіційну сторінку в Facebook﻿ та лише один офіційний телеграм-канал﻿.

"Будь-що інше, створене під нашим логотипом в цих соцмережах, є фейком і російською ІПСО. Побачите нову підробку - будь ласка, повідомляйте нам" , – резюмувала пресслужба.

Нагадуємо:

Національна енергетична компанія "Укренерго" заявляє про поширення РФ фейкового листа керівника компанії Володимира Кудрицького на українське міністерство енергетики про нібито "відновлення експорту".