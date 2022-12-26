Путін призначив Медведєва на нову посаду: займатиметься ВПК
Президент країни-агресора Володимир Путін призначив заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва першим заступником голови Військово-промислової комісії, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости".
"Володимир Путін вніс зміни до складу Військово-промислової комісії. Президент ввів посаду першого заступника голови, її обійняв заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв".
Також у складі комісії - міністр оборони РФ Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов, секретар Радбезу Микола Патрушев, керівники СЗР, ФСБ, Росгвардії та інші.
Що було раніше:
- На початку грудня Медведєв хвалився, що Москва нарощує темпи виробництва нового потужного озброєння, оскільки нібито протистоїть не тільки Україні, а й багатьом західним державам.
- У Міністерстві оборони США зазначали, що через високу інтенсивність використання артилерії Росія змушена використовувати снаряди, виготовлені понад 40 років тому, які мають високий рівень відмов.
- 22 грудня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомляв, що приватна російська військова компанія "Група Вагнера" прийняла партію зброї з Північної Кореї для посилення російських військ в Україні.