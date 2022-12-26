Путін призначив Медведєва на нову посаду: займатиметься ВПК

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Президент країни-агресора Володимир Путін призначив заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва першим заступником голови Військово-промислової комісії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости".

"Володимир Путін вніс зміни до складу Військово-промислової комісії. Президент ввів посаду першого заступника голови, її обійняв заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв".

Також у складі комісії - міністр оборони РФ Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов, секретар Радбезу Микола Патрушев, керівники СЗР, ФСБ, Росгвардії та інші.

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