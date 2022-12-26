Повітряні сили: Росія продовжує виробляти Іскандери та Калібри

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У Росії продовжують виготовляти ракети Іскандер, Калібр та Х-101, але темпи їх використання не можна порівняти з темпами випуску на підприємствах, повідомляє Новое время.

Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Промисловість [ракетна], на жаль, працює. Ті самі Іскандери та Калібри, і Х-101, а це ті ракети, які переважно загрожують на великих відстанях і є високоточною зброєю, власне промисловість на ці ракети ще працює. Так, вони не можуть виготовляти їх такими темпами, якими окупанти обстрілюють. Тобто використання ракет не можна порівняти з їх випуском на підприємствах. Саме тому і тане цифра кількості можливих ракетних обстрілів" , — сказав Ігнат в етері телемарафону у понеділок, 26 грудня.

Водночас він наголосив, що «розслаблятися не варто, оскільки РФ ще має потужний потенціал, бойову авіацію».