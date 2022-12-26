Сейм Литви запросив Зеленського у Вільнюс на вручення премії Свободи
Сейм Литви надіслав запрошення президенту України Володимиру Зеленському приїхати до Вільнюса на вручення премії Свободи в січні 2023 року, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє литовське видання LRT.
Як пише видання, на початку грудня стало відомо, що цьогоріч премію вирішили вручити президенту України Володимиру Зеленському.
"Ми вже надіслали офіційне запрошення і подивимося, яким буде рішення 13 січня. Проте, вочевидь, очікувати його приїзду не дуже реально", - прокоментувала запрошення спікер парламенту Вікторія Чміліте-Нільсен.
За її словами, зараз складається програма заходу і розглядається, хто міг би вручити цю премію Зеленському. При цьому, враховують, що "лауреат буде особливим".
"Як президент України, він стоїть на передовій цієї боротьби за свободу, своїм особистим лідерством і своїм прикладом він надихнув мільйони людей в Україні чинити опір і не здаватися, він мобілізував всю світову спільноту проти злочинної діяльності режима Путіна", - підкреслила спікер.
Видання нагадує, що литовський парламент заснував премію Свободи для відзначення за внески у вільне самовизначення та суверенітет народів Центральної та Східної Європи. Її вручають щорічно на урочистому засіданні Сейму 13 січня - у День захисників свободи Литви.
Днями повідомлялось, що Сейм Литви одностайно ухвалив участь литовських військових підрозділів у міжнародних операціях, що передбачає їх залучення до місії Євросоюзу з підготовки українських військових (EUMAM Ukraine).
Нещодавно повідомлялось, що сейм Литви схвалив пропозицію заборонити росіянам і білорусам, які проживають у країні, володіти зброєю з міркувань національної безпеки.
Крім того, сейм Литви ухвалив "закон про дерадянізацію", який забороняє пропаганду тоталітарних та авторитарних режимів та їх ідеологій у громадських місцях.
Нагадаємо, ще у травні литовський Сейм одноголосним рішенням ухвалив резолюцію, в якій РФ визнається терористичною державою. А у вересні у Литві заборонили трансляцію російських та білоруських каналів.