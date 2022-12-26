Сейм Литви запросив Зеленського у Вільнюс на вручення премії Свободи

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Сейм Литви надіслав запрошення президенту України Володимиру Зеленському приїхати до Вільнюса на вручення премії Свободи в січні 2023 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

Як пише видання, на початку грудня стало відомо, що цьогоріч премію вирішили вручити президенту України Володимиру Зеленському.

"Ми вже надіслали офіційне запрошення і подивимося, яким буде рішення 13 січня. Проте, вочевидь, очікувати його приїзду не дуже реально" , - прокоментувала запрошення спікер парламенту Вікторія Чміліте-Нільсен.

За її словами, зараз складається програма заходу і розглядається, хто міг би вручити цю премію Зеленському. При цьому, враховують, що "лауреат буде особливим".

"Як президент України, він стоїть на передовій цієї боротьби за свободу, своїм особистим лідерством і своїм прикладом він надихнув мільйони людей в Україні чинити опір і не здаватися, він мобілізував всю світову спільноту проти злочинної діяльності режима Путіна" , - підкреслила спікер.

Видання нагадує, що литовський парламент заснував премію Свободи для відзначення за внески у вільне самовизначення та суверенітет народів Центральної та Східної Європи. Її вручають щорічно на урочистому засіданні Сейму 13 січня - у День захисників свободи Литви.

Днями повідомлялось, що Сейм Литви одностайно ухвалив участь литовських військових підрозділів у міжнародних операціях, що передбачає їх залучення до місії Євросоюзу з підготовки українських військових (EUMAM Ukraine).

Нещодавно повідомлялось, що сейм Литви схвалив пропозицію заборонити росіянам і білорусам, які проживають у країні, володіти зброєю з міркувань національної безпеки.

Крім того, сейм Литви ухвалив "закон про дерадянізацію", який забороняє пропаганду тоталітарних та авторитарних режимів та їх ідеологій у громадських місцях.

Нагадаємо, ще у травні литовський Сейм одноголосним рішенням ухвалив резолюцію, в якій РФ визнається терористичною державою. А у вересні у Литві заборонили трансляцію російських та білоруських каналів.