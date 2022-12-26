ОВА: Інфраструктуру Бахмута Донецької області зруйновано на 60%

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Інфраструктуру Бахмута Донецької області, в районі якого тривають запеклі бої, зруйновано на 60%, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

"Ворог постійно обстрілює інфраструктуру Бахмута, яка на понад 60% або частково, або повністю знищена. Весь світ уже спостерігав ті жахливі фото, на яких є історичні будівлі, які мають культурну цінність, будівлі закладів культури, в якому вони стані наразі. Взагалі це стосується всіх прифронтових населених пунктів, великих і невеликих, де ворог намагався просунутись. Тактика випаленої землі у ворога залишається" , – пояснив він.

За словами Кириленка, російські війська на цьому напрямку зазнають величезних втрат, проте не припиняють атак.

Як повідомлялось, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Бахмут тепер має для російської армії символічне значення.