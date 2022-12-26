У Казахстані заявили, що не допомагатимуть Росії обходити санкції

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Міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді заявив, що його країна не допомагатиме державі-агресору Росії обходити санкції, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю японському телеканалу NHK глава МЗС сказав, що Казахстан і РФ мають тісні економічні зв'язки, і антиросійські санкції «негативно позначилися на економіці Казахстану». Він також назвав країну-агресор і Україну «історично дружніми Казахстану».

"Казахстан не бере участі в санкціях проти Росії, але дотримується принципу, що він не буде використовуватись різними компаніями для обходу санкцій. Ми продовжимо нинішні відносини між Казахстаном і Росією" , - стверджує Тлеуберді.

У листопаді представник ГУР Міністерства оборони Вадим Скібіцький казав, що Казахстан і Узбекистан — серед країн, які допомагають РФ обходити санкції та продають їй іноземні компоненти для створення ракет.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв раніше заявляв, що його країна не визнаватиме терористичні організації "Л/ДНР", як це зробила Росія. Водночас він продовжує наполягати на тому, що Україна і країна-агресор нібито мають «сісти за стіл переговорів».