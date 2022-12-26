Зведення Генштабу - війська РФ готують наступ на сході

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямах, на Куп'янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне становище. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Слобожанському напрямку артилерійські обстріли зазнали районів Стариці, Огіркового, Вовчанська та Рідкодубу Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневої поразки районами понад 20 населених пунктів. Серед них – Новомлинськ, Дворічна, Західна, Табаївка та Берестове на Харківщині; Майданчик та Діброва Луганської області та Торське Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв райони понад 30 населених пунктів. Зокрема, це – Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдіївка, Веселе, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 15 населених пунктів. Серед них – Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Дорожнянка, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Малі Щербаки у Запоріжжі.

На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега Дніпро. Зокрема, постраждала громадянська інфраструктура Новоолександрівки, Гаврилівки, Новокаїрів, Томаріного, Тягинки, Придніпровського, Інженерного, Антонівки та Херсона.

24 грудня Сили оборони завдали удару по району зосередження живої сили противника у Половінкіно Старобільського району Луганської області. Втрати ворога склали до 150 військовослужбовців мертвими та пораненими.

25 грудня, на тимчасово зайнятій території Херсонської області, загарбники втратили до 50 військовослужбовців ліквідованих та до 100 поранених. Також знищено близько 5 одиниць військової техніки різного типу.

Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців приватних військових компаній. Так, у населеному пункті Біловодська Старобільського району Луганської області проходять лікування до 300 поранених представників ПВК "Вагнера". Крім того, у Первомайську, на території так званого військового шпиталю, розгорнутого на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут.

У населеному пункті Токмак Запорізької області російські загарбники посилили адміністративно-поліцейські заходи. Військовослужбовці разом із місцевими колаборантами вишукують патріотично налаштованих українських громадян, проводять перевірки особистих ноутбуків, телефонів та обшукують житло.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала удару по району зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника.

Раніше ми писали, що диверсійно-розвідувальні групи військ РФ намагаються переправитися на правий берег Дніпра в районі Херсона, але ЗСУ оперативно їх виявляють та знищують.