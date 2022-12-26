Єрмак заявив, що Україна наполягатиме на санкціях проти Росатому

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що міжнародна експертна група Єрмака-Макфола з питань санкцій проти РФ має намір системно працювати для того, щоб санкції проти Росатому стали реальністю, повідомляє Новое время.

За його словами, ще у листопаді в межах санкційної групи Макфола-Єрмака було надано детальний план санкцій проти цієї російської компанії.