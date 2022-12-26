Ердоган: Туреччина виявила нове велике родовище газу у Чорному морі

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Туреччина виявила нове велике родовище газу у Чорному морі за допомогою бурового судна, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Telegram.

За його словами, останнім часом запаси природного газу Туреччини у Чорному морі збільшились на 170 мільярдів кубометрів.

"Вони склали загалом 710 мільярдів кубометрів завдяки переоцінці та новому відкриттю 58 мільярдів кубометрів на родовищі Çaycuma-1 нашим буровим судном Fatih" , - написав Ердоган.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Туреччина намагається домогтися від Росії знижки на газ у розмірі 25%.

Також ми писали, що на початку грудня турецьке судно розпочало бурові роботи з метою розвідки покладів нафти та газу в Середземному морі.