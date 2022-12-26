Ердоган: Туреччина виявила нове велике родовище газу у Чорному морі
Туреччина виявила нове велике родовище газу у Чорному морі за допомогою бурового судна, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повiдомлення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Telegram.
За його словами, останнім часом запаси природного газу Туреччини у Чорному морі збільшились на 170 мільярдів кубометрів.
"Вони склали загалом 710 мільярдів кубометрів завдяки переоцінці та новому відкриттю 58 мільярдів кубометрів на родовищі Çaycuma-1 нашим буровим судном Fatih", - написав Ердоган.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Туреччина намагається домогтися від Росії знижки на газ у розмірі 25%.
Також ми писали, що на початку грудня турецьке судно розпочало бурові роботи з метою розвідки покладів нафти та газу в Середземному морі.