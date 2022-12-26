Міністр енергетики відповів, чи будуть українці зі світлом на Новий рік

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що за відсутності нових пошкоджень українці зможуть зустріти Новий 2023 рік зі світлом, повідомляє Українська правда.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону новин.

Поки немає обстрілів, фахівці намагаються зменшити дефіцит в енергосистемі, збільшивши виробництво електроенергії. Це відбувається, сказав Галущенко.

Також збільшується можливість передавати електроенергію від генерації до споживання.

Різдво українці зустрічали зі світлом – але міністр енергетики поки не може сказати, чи вдасться це в новорічну ніч.

"Є таке відчуття, що насправді вони (росіяни – ред.) не відмовилися від того, щоб далі обстрілювати нашу енергосистему. Вони прив'язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік – це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди нашій енергосистемі. Але ситуація полягає в тому, що важко щось планувати".

Галущенко покладає надії на Збройні сили України й зазначає, що під час останніх обстрілів вони досить ефективно захищали українське небо.

Він сподівається, що навіть якщо будуть влучання, то енергетики будуть швидко відновлювати систему.

Галущенко розраховує, що й Новий рік українці зможуть зустріти з електрикою.

"Уся енергетична галузь сьогодні працює 24/7. І результати цієї роботи можна побачити в кожній годині. Ми моніторимо ситуацію цілодобово, працюють енергетики, працюють штаби…".