ГУР: Західні війська РФ очолив кандидат від Суровікіна і Пригожина

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Командувачем військами західного воєнного округа РФ замість Сєргєя Кузовльова з орбіти Шойгу-Герасимова став Євгеній Нікіфоров, кандидат від групи Суровікіна-Пригожина, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Головне управління розвідки України у Telegram.

За даними ГУР, це - чергова ротація у вищому командуванні РФ. Кузовльов встиг побути на цій посаді лише близько місяця.

До цього призначення Нікіфоров обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами східного ВО.

Розвідці відомо, що на даний час генерал Нікіфоров знаходиться на командному пункті угруповання військ "Захід" в Богучарі Воронезької області.

"В якості формальної причини звільнення Кузовльова озвучено провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві РФ – людину з орбіти Шойгу-Герасимова змінюють на кандидата від групи Суровікіна-Пригожина".

Як повідомляє ГУР, Нікіфоров став четвертим командувачем західного ВО від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.