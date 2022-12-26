Кулеба: Україна планує провести саміт щодо формули миру в лютому

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує до кінця лютого провести саміт щодо реалізації української формули миру на майданчику ООН, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Associated Press у понеділок, 26 грудня.

Глава МЗС сказав журналістам, що задоволений результатами візиту президента Володимира Зеленського в США. Він зазначив, що Вашингтон розробив спеціальний план з підготовки захисників України до використання ЗРК Patriot — вона триватиме менше шести місяців, хоча зазвичай навчання потребує до року.

Кулеба заявив, що найкращим майданчиком для проведення саміту щодо формули миру може стати ООН, оскільки Україна хоче залучити якнайбільше країн. На запитання, "чи запросять на саміт Росію", міністр відповів, що спочатку країну-агресора потрібно притягнути до відповідальності, наприклад, у міжнародному суді за воєнні злочини. Кулеба наголосив, що всі заяви російського режиму про «готовність до переговорів» не відповідають дійсності, а дії окупантів на полі бою доводять протилежне.

"[Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш] зарекомендував себе як ефективний посередник та ефективний переговорник, а головне, як принципова і чесна людина. Тому ми б вітали його активну участь [у проведенні саміту]" , — додав міністр.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна хоче залучити до саміту щодо формули миру понад 140 країн.

Президент Володимир Зеленський казав, що взимку Україна планує ініціювати саміт для реалізації української формули миру.

Зеленський представив формулу миру з десяти пунктів на саміті G20 у листопаді. Вона включає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал для винних в агресії та гарантії безпеки для України. Київ пропонує іноземним партнерам взяти на себе лідерство в одному з пунктів плану.

4 жовтня президент затвердив рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. В ОП заявили, що Київ піде на переговори, коли в РФ зміниться президент.

Зеленський казав, що Україна зможе знайти формат для діалогу з Росією, якщо росіяни відступлять з окупованих українських територій і визнають, що «жахливо помилилися». Він також заявляв, що тільки глава кремлівського режиму може перевести війну з військового шляху на дипломатичний і шлях дипломатії може розпочатися, якщо Росія відійде до міжнародно визнаних кордонів України 1991 року.