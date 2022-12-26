Намісник Лаври Павло звернувся до Зеленського - у УПЦ МП забирають два храми

В УПЦ (МП) закінчується термін оренди Успенського собору і Трапезної церкви на території Києво-Печерської Лаври, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє ВВС News Україна із посиланням на заяву намісника Лаври митрополита Павла.

Павло записав звернення до президента Володимира Зеленського й обурився тим, що церкву письмово не попередили про припинення оренди, хоча мали зробити це за місяць. Він сказав, що термін оренди Успенського собору і Трапезної церкви закінчується 31 грудня, і йому повідомив про це директор державного заповідника Києво-Печерська лавра. Держава від імені заповідника володіє усіма приміщеннями лаври.

«Директор музею повідомив, що ми можемо служити востаннє 31 грудня, а вже наступного дня 1 січня не маємо права переступити поріг Трапезного і Успенського собору», — сказав митрополит.

Митрополит Павло каже, що звертався до міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, але жодного разу не отримав відповіді. Він попросив президента захистити УПЦ (МП) і закликати Кабінет міністрів та Верховну Раду «не підписувати бездарні документи» та не ухвалювати рішення про закінчення термінів оренди. Павло також попросив, щоб «люди, які не мають стосунку до церкви, не указували, коли нам святкувати Різдво і до якої церкви ходити».

Представник влади, близький до релігійної сфери, підтвердив ВВС News Україна, що після закінчення оренди храмів представників УПЦ (МП) можуть туди не пустити.

22 листопада СБУ прийшла з перевіркою до Києво-Печерської Лаври. Це сталося після публікації скандального відео з одного з богослужінь, де прославляли країну-агресора РФ. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

15 листопада намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло визнав, що на одному з богослужінь люди співали пісню про країну-агресора, але заявив, що це був не церковний спів. Представник УПЦ МП архімандрит Полікарп заявив, що священник був зайнятий і не чув, що «ця група активістів співає».

Священнику після цього заборонили служити літургії та оголосили про підозру. Як пише УП, суд відпустив його під особисте зобов’язання.

У СБУ пояснили, що проводять перевірку в монастирях УПЦ (МП) по всій Україні у рамках роботи «з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні».

1 грудня РНБО доручила Держслужбі з етнополітики та свободи совісті провести експертизу статуту про управління УПЦ на наявність зв’язку з московським патріархатом, а також внести на розгляд уряду законопроєкт про те, що в Україні не можуть діяти релігійні організації, «афілійовані з центрами впливу до РФ».