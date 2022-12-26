Резніков: У ЗСУ почали тестувати перші партії жіночої військової форми

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що перші партії військової форми та білизни для жінок-військовослужбовиць надійшли до кількох бригад ЗСУ на тестування, повідомляє Новое время.

Він написав у Facebook, що Міноборони разом із волонтерами виготовило два варіанти костюма і спідньої білизни для військовослужбовиць. Під час експериментального носіння також протестують нинішню модель польового костюма – захисниці отримають кітель і штани різної розмірної сітки. Після тестування та зауважень чи побажань від військовослужбовиць виробник доопрацює одяг, а до наказу Міноборони про правила носіння військової форми внесуть зміни.

Резніков додав, що зараз також вивчається можливість використовувати тканину з еластаном, що дозволяє підганяти одяг під потреби військовослужбовиць. У січні Міноборони хоче почати впроваджувати окремий тип черевиків із високими берцями для захисниць.

"Те саме стосується і бронежилетів з урахуванням антропологічних властивостей. Експериментальний зразок такого бронежилету вже розроблено нашими вітчизняними виробниками: із засобами для перерозподілу навантаження тощо. Після завершення циклу випробувань згідно визначених процедур він піде у війська" , - повідомив він.

Резніков також написав, що в питанні форми для вагітних «є прогалини», і над цим треба працювати. За його словами, така форма існує для військовослужбовиць у Німеччині, а торік комбінезони для вагітних почали тестувати в американській армії.

Міністр нагадав, що зараз у ЗСУ служить 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч — цивільні співробітниці, які працюють на потреби армії. У бойових діях беруть участь близько 5 тисяч захисниць.