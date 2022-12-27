МО: До кінця року армія РФ хоче вийти на адмінмежу Донеччини

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти поставили перед собою мету вийти на адміністративний кордон Донецької області до кінця поточного року, повідомляє Українська правда.

"Вони (росіяни – ред.) поставили собі завдання до кінця календарного року вийти на (адміністративні – ред.) кордони Донецької області" , - заявила Маляр.

Маляр розповіла, що зараз місто Бахмут є "нашою східною фортецею", де ворог сконцентрував найбільше військової техніки та озброєння.

"Там (у районі Бахмута – ред.) було незначне просування, але ворога витіснили. Станом на сьогодні ворог намагається оточити місто, але в них також це не виходить" , – повідомила заступниця міністра оборони.

В той же час Інститут вивчення війни (ISW) спостеріг сповільнення наступу російських військ у районі Бахмута і припускає, що загарбники будуть ініціювати тактичну або оперативну паузу.