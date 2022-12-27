Ситуація на фронті до ранку 27 грудня: інформація Генштабу

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Минулої доби російські війська завдали 2 ракетних ударів і здійснили 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Сили оборони України відобразили атаки окупантів у районах 8 населених пунктів Луганської та Донецької областей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

Так, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах обстановка без істотних змін, ворог зберігає військову присутність вздовж державного кордону, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському напрямку обстріляно райони Вінторівки, Манухівки, Рижівки та Ворожби Сумської області.

На Слобожанському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Глибоке, Красне, Стариця, Огірьово, Новомлинськ, Дворічна та Куп'янськ Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Берестове, Тавільжанка, Табаївка, Крохмальне та Первомайське Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Коломийчиха, Первомайське та Майдан Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва та Григорівка Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник завдав вогняної поразки районами понад 25 населених пунктів. Зокрема, це — Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Водяне, Першотравневе, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку постраждали Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку з мінометів та ствольної артилерії обстріляно райони Темування, Ольговського, Полтавки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки та Плавньої Запорізької області.

На Херсонському напрямку від обстрілів окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Берислав, Веселе, Садове, Антонівка та Станіслав Херсонської області та Херсон.