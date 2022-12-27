У Кремлі висловилися про мирний план України на саміті в ООН

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має наміру йти на переговори на умовах України, яка надасть на мирному саміті в Організації Об'єднаних Націй свій план закінчення війни, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Так, керівництво РФ продовжує переслідувати у своїй повномасштабній військовій агресії проти України "свої цілі".