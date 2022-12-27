Армію Сербії перевели у стан підвищеної готовності
Армію Сербії з вечора 26 грудня переведено в стан підвищеної готовності через напруження на півночі Косова, повідомляє Європейська правда.
"Президент Сербії наказав сербській армії підтримувати високий рівень боєздатності" , - заявив Вучевич.
Він зазначив, що сербські збройні сили мають бути готовими захищати громадян і "попереджати тероризм і терор проти сербів, де б вони не жили".
"Немає підстав для паніки, але є причини для стурбованості, бо виглядає так, що тільки Сербія зацікавлена у переговорах, політичних домовленостях, хоч тисячах зустрічей доти, доки врешті-решт буде знайдено якесь рішення. Інша сторона постійно робить односторонні. кроки, що підвищує рівень напруги та викликає подальшу ескалацію, явною метою якої, на мою думку, є етнічна "зачистка" Косова та Метохії" , - заявив Вучевич.