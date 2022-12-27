Армію Сербії перевели у стан підвищеної готовності

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Армію Сербії з вечора 26 грудня переведено в стан підвищеної готовності через напруження на півночі Косова, повідомляє Європейська правда.

"Президент Сербії наказав сербській армії підтримувати високий рівень боєздатності" , - заявив Вучевич.

Він зазначив, що сербські збройні сили мають бути готовими захищати громадян і "попереджати тероризм і терор проти сербів, де б вони не жили".