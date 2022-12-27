Досі без графіків. У Києві та області екстрені відключення світла
У Києві та області 27 грудня продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Складені раніше графіки все ще не діють, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, поки не діють. Енергетики ДПЕК разом із фахівцями НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами та органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації" , - йдеться у повідомленні. .