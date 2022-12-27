Досі без графіків. У Києві та області екстрені відключення світла

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У Києві та області 27 грудня продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Складені раніше графіки все ще не діють, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.