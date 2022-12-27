В Україні виготовили новий спеціалізований автомобіль на шасі Renault Trucks

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Вантажівки Renault Trucks продовжують опановувати в Україні нові професії. Так, нещодавно Завод спеціального обладнання відвантажив своєму замовнику новий продукт – сміттєвоз на шасі Renault Trucks серії D, повідомляє Автоцентр.

На шасі колісної формули 4х2 встановлений бункер із заднім розвантаженням. Його корисна ємність складає 16 кубометрів, а вантажопідйомність – 8800 кг. При цьому коефіцієнт ущільнення варіюється від 25 до 60. Вантажопідйомність завантажувального механізму складає 700 кг.

Сміттєвоз призначений для роботи з контейнерами об'ємом від 0,5 до 1,1 м куб. Час завантаження твердими побутовими відходами складає всього 75 с. А розвантажується бункер за допомогою рухомої плити. У кабіні вантажівки Renault Trucks серії D привертає увагу додаткове віконце у правих дверях, які покращує оглядовість для водія при маневруванні у вузьких проїздах.