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Генштаб: ЗСУ вже знищили понад 103 тисячі окупантів

Генштаб: ЗСУ вже знищили понад 103 тисячі окупантів
Фото: flickr

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила близько 103 220 військових, 1 998 артилерійських систем і 6 024 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.12 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 103 220 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків - 3016 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 6 024 (+7) од.,
  • артилерійських систем – 1 998 (+2) од.,
  • РСЗВ – 418 (+0) од.,
  • засобів ППО – 212 (+0) од.,
  • літаків – 283 (+0) од.,
  • вертольотів – 267 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+0) од.,
  • крилатих ракет - 653 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 652 (+5) од.,
  • спеціальної техніки – 179 (+1) од.

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямах.

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