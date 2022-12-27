Генштаб: ЗСУ вже знищили понад 103 тисячі окупантів

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила близько 103 220 військових, 1 998 артилерійських систем і 6 024 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.12 орієнтовно склали:

особового складу – близько 103 220 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 3016 (+0) од.

бойових броньованих машин – 6 024 (+7) од.,

артилерійських систем – 1 998 (+2) од.,

РСЗВ – 418 (+0) од.,

засобів ППО – 212 (+0) од.,

літаків – 283 (+0) од.,

вертольотів – 267 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+0) од.,

крилатих ракет - 653 (+0) од.,

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 652 (+5) од.,

спеціальної техніки – 179 (+1) од.

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямах.