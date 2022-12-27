Генштаб: ЗСУ вже знищили понад 103 тисячі окупантів
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила близько 103 220 військових, 1 998 артилерійських систем і 6 024 бойових броньованих машин.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.12 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 103 220 (+620) осіб ліквідовано,
- танків - 3016 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 6 024 (+7) од.,
- артилерійських систем – 1 998 (+2) од.,
- РСЗВ – 418 (+0) од.,
- засобів ППО – 212 (+0) од.,
- літаків – 283 (+0) од.,
- вертольотів – 267 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+0) од.,
- крилатих ракет - 653 (+0) од.,
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 652 (+5) од.,
- спеціальної техніки – 179 (+1) од.
Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямах.